Ουκρανικός κλοιός στη Χερσώνα - Με μπλακάουτ απειλείται το Κίεβο

Η Ουκρανία σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη νότια πόλη της Χερσώνας καθώς το Κίεβο παλεύει με τα προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της από τις επιθέσεις της Ρωσίας και καλεί τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος.

Στη Χερσώνα, τη μόνη πρωτεύουσα περιφέρειας που οι Ρώσοι έχουν καταφέρει να έχουν υπό τον έλεγχο τους από την έναρξη της εισβολής, η ρωσική διοίκηση ξεκίνησε την εκκένωση της πόλης που βρίσκεται στο μοναδικό πέρασμα από ξηράς για Κριμαία που η Ρωσία κατέλαβε το 2014.

Χτες ο Κιριλ Στρεμούσοφ, ο υποδιοικητής της πόλης ανέφερε με ανάρτηση του στο Telegram ότι η Ουκρανία ξεκίνησε την επίθεση εναντίον της Νοβάγια Καμιάνκα και του Μπερισλαβ.

Ενώ η ουκρανική κυβέρνηση δεν σχολιάζει καθόλου τα των επιχειρήσεων, το Υπουργείο Άμυνας της ανέφερε σήμερα το πρωί ότι 43 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και έξι τανκς καταστράφηκαν στη Χερσώνα.

Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδιδε εικόνες της εκκένωσης της Χερσώνας με ανθρώπους να περνούν τον ποταμό Δνείπερο πάνω σε βάρκες.

Παρά τα κέρδη της στο μέτωπο, η Ουκρανία μετράει πληγές από τα πλήγματα που της έχουν καταφέρει οι ρωσικοί πύραυλοι στις ενεργειακές δομές της.

Μουσικοί σε πλατεία του Κίεβου (AP)

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η Ukrenergo, κάλεσε τους πολίτες «να φορτίσουν τα πάντα» ως τις 07:00 σήμερα το πρωί καθώς αναμένονται διακοπές ρεύματος λόγω της καταστροφής πολλών ενεργειακών υποδομών από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Χθες Τετάρτη ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν και πάλι εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο ενός κύματος πληγμάτων που έχει εξαπολύσει η Μόσχα μετά τις 10 Οκτωβρίου.

H Ukrenergo επεσήμανε ότι διακοπές ρεύματος διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών κάθε φορά ενδέχεται να επηρεάσουν όλη τη χώρα σήμερα και κάλεσε τους πολίτες να μαζέψουν νερό και να διασφαλίσουν ότι έχουν «ζεστές κάλτσες και κουβέρτες και αγκαλιές για την οικογένεια και τους φίλους τους».

Τόνισε εξάλλου ότι θα πρέπει να έχουν φορτιστεί κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, φακοί και εξωτερικοί φορτιστές μπαταρίας (power bank).

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν να χρησιμοποιούν φούρνους μικροκυμάτων, κλιματιστικά, ηλεκτρικές χύτρες ή καλοριφέρ από τις 07:00 ως τις 23:00.

Την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ετοιμάζει έναν «μαζικό εκτοπισμό» των κατοίκων των περιοχών που πρόσφατα προσάρτησε και τη στρατολόγηση Ουκρανών πολιτών στον ρωσικό στρατό.

Στο διάγγελμά του χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν χθες 21 ιρανικά drones, δέκα από τα οποία κατευθύνονταν προς το Κίεβο. «Δυστυχώς υπήρξαν πλήγματα και νέες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές», πρόσθεσε.

«Προετοιμαζόμαστε για όλα τα πιθανά σενάρια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι. «Αναμένουμε ότι ο ρωσικός τρόμος θα κατευθύνεται εναντίον των ενεργειακών υποδομών μέχρι, με τη βοήθεια των εταίρων μας, να είμαστε σε θέση να καταστρέφουμε το 100% των πυραύλων και των drones», πρόσθεσε.

Η ΕΕ προετοιμάζει κυρώσεις εναντίον του Ιράν, το οποίο κατηγορεί ότι παρέχει στη Ρωσία drone για να πλήττει την Ουκρανία. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε επί δύο ώρες κεκλεισμένων των θυρών χθες για το θέμα.

«Η Ρωσία σκέφτεται απόσυρση δυνάμεων»

Η πρόσφατη παραδοχή της Ρωσίας ότι «προέκυψε μια δύσκολη κατάσταση» στην περιοχή Χερσώνα είναι πολύ ασυνήθιστη και πιθανότατα υποδηλώνει ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικής απόσυρσης των δυνάμεών τους από την περιοχή δυτικά του ποταμού Δνείπερου, ανέφεραν οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η τελευταία έκθεση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά ότι «μια βασική πρόκληση οποιασδήποτε ρωσικής επιχείρησης απόσυρσης θα ήταν η απομάκρυνση στρατευμάτων και του εξοπλισμού τους από τον ποταμό πλάτους 1000 μέτρων συντεταγμένα».

Όπως εξηγεί, δεδομένου ότι όλες οι γέφυρες να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, «η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε μια προσωρινή γέφυρα φορτηγίδας που ολοκλήρωσε κοντά στη Χερσώνα τις τελευταίες ημέρες και σε μονάδες στρατιωτικών πορθμείων που συνεχίζουν να λειτουργούν σε πολλές τοποθεσίες».

