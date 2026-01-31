Ουκρανικό: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο απεσταλμένο Ντμίτριεφ και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ηγείται των νέων συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα με αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν νωρίς, στις 08:00 ώρα ανατολικής ακτής» των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε η πηγή χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των συζητήσεων και τη σύνθεση των αντιπροσωπειών.

Νωρίτερα, στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, που ήταν επικεφαλής τις τελευταίες εβδομάδες στις συνομιλίες στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε πει πως βρίσκεται «και πάλι» στο Μαϊάμι.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο Κίριλ Ντμίτριεφ είχε συναντήσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη, ο Ντμίτριεφ είχε μεταβεί στα τέλη Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Αυτή η νέα συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιείται πριν από έναν ενδεχόμενο δεύτερο κύκλο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους, Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι είπε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να μετατεθεί.

Οι πρώτες γνωστές άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς για το σχέδιο της Ουάσινγκτον προκειμένου να λάβει τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες Παρασκευή πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει «μέχρι την 1η Φεβρουαρίου» τα πλήγματα στο Κίεβο, όπου το ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί από προηγούμενους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η διακοπή των ρωσικών βομβαρδισμών έχει σκοπό να «δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων».

Οι συνομιλίες, που διεξάγονται με αμερικανική διαμεσολάβηση, είναι πολύ δύσκολες και προσκρούουν ιδιαίτερα στο θέμα του διαμοιρασμού εδαφών, με τη Ρωσία να απαιτεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.