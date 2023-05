Ουκρανικό το drone που καταρρίφθηκε στο Κίεβο - Άγνωστης προέλευσης εκείνο του Κρεμλίνου

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που καταρρίφθηκε απόψε στο Κίεβο ήταν δικό της και χάθηκε ο έλεγχος του εξαιτίας πιθανολογούμενης τεχνικής βλάβης.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για ένα Bayraktar TB2, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση στην περιοχή του Κιέβου. «Πρόκειται πιθανότατα για τεχνική βλάβη, η οποία διερευνάται», υπογραμμίζεται σχετικά με την απώλεια ελέγχου που οδήγησε στην απόφαση για την κατάρριψή του.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Telegram για κατάρριψη «εχθρικού drone» στο Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στη συνοικία Σολομιάνσκι (δυτικά). Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να σβήσουν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τετραώροφο κτήριο, συμπλήρωσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς.

#Ukraine: A Ukrainian Bayraktar TB2 UCAV was shot down by a Ukrainian surface-to-air missile over Kyiv in an example of friendly fire. pic.twitter.com/r9m11PfXND