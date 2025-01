Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήριο και εργοστάσιο στη Ρωσία

Πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) πραγματοποίησε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ουκρανικός στρατός τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/01) σε διυλιστήριο της ρωσικής περιφέρειας Ριαζάν, νότια της Μόσχας, καθώς και σε ένα εργοστάσιο μικροστοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όπλων στην περιφέρεια Μπριάνσκ, νοτιοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Οι δυνάμεις της ουκρανικής άμυνας έπληξαν σημαντικούς στόχους του κατακτητή στις ρωσικές περιφέρειες Ριαζάν και Μπριάνσκ», ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο στρατού.

Ukraine bombed #Ryazan and #Bryansk with long-range kamikaze drones last night.

➡️Day by day, the entire Russian economic basis gets entirely destroyed by Ukraine.

➡️Putin can only watch his country burning & inflation skyrocketing as he keeps invading Russia's Western neighbour. pic.twitter.com/v0PI2stbCK — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) January 24, 2025

Επίθεση με drones προκάλεσε «πυρκαγιές» σε δύο εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Ριαζάν που εφοδιάζουν με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, προστίθεται στην ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Το εργοστάσιο μικροστοιχείων Kremniï El στο Μπριάνσκ επλήγη επίσης», συνέχισε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Κίεβο, πρόκειται για «μία από τις κυριότερες επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής βιομηχανίας στη Ρωσία» που κατασκευάζει εξαρτήματα για συστήματα ρωσικών πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία χρησιμοποιεί η Μόσχα για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

121 drones attacked russia this night.

The following regions were affected:



Bryansk region,

Ryazan region,

Kursk region,

Saratov region,

Rostov region,

Moscow region,

Voronezh region,

Tula region,

Oryol region,

Lipetsk region,

Crimea. pic.twitter.com/QD2mhGSSyl — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 24, 2025

«Η συστηματική και στοχευμένη καταστροφή εγκαταστάσεων που εφοδιάζουν με καύσιμα, λιπαντικά και στρατιωτικό εξοπλισμό τον ρωσικό κατοχικό στρατό θα συνεχιστεί μέχρι η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας να σταματήσει», υποστήριξε ακόμη ο ουκρανικός στρατός.

A Ukrainian drone struck the upper floors of the Institute of Management and Business in Bryansk during a nighttime drone attack. The building was damaged. Russian media also report that "debris" from another drone also hit the Investigative Committee building. pic.twitter.com/JiVZcwAykE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 24, 2025

Ουκρανία: Επαναπατρίστηκαν οι σοροί 757 στρατιωτών

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Κίεβο ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/01) πως οι σοροί 757 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία της μάχης παραδόθηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία -- πρόκειται για τον μεγαλύτερο επαναπατρισμό σορών Ουκρανών στρατιωτών από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Η ανταλλαγή σορών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου είναι ένας από τους τελευταίους τομείς συνεργασίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι σοροί 757 υπερασπιστών [της πατρίδας] που έπεσαν στη μάχη παραδόθηκαν στην Ουκρανία», ανακοίνωσε η κυβερνητική υπηρεσία, κέντρο συντονισμού για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πλειονότητα αυτών μεταφέρθηκαν από την ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου διεξάγονται οι πιο σφοδρές μάχες, κυρίως γύρω από τη μεταλλευτική πόλη Ποκρόφσκ.

Μόνο από τα περίχωρα της πόλης Ποκρόφσκ προέρχονται 451 σοροί. Περίπου 130 προέρχονται από την περιοχή της Ζαπορίζια (νότια), όπου η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της τους τελευταίους μήνες. Το γεγονός αυτό προκαλεί φόβους στην Ουκρανία για μια ρωσική επίθεση σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα στρατεύματα του Κιέβου αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στο ανατολικό μέτωπο.

Η προέλευση 34 σορών δεν αναφέρεται, σημειώνεται μόνο ότι προέρχονται από "διάφορα ρωσικά νεκροτομεία", σύμφωνα με το ουκρανικό κέντρο. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε τις σορούς 503 στρατιωτών της που έπεσαν στη μάχη. Τον Οκτώβριο, επαναπατρίστηκαν άλλες 501 σοροί, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο.

Ο αριθμός των στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Τον Δεκέμβριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως 43.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 370.000 έχουν τραυματιστεί από τη ρωσική εισβολή το 2022, ένας απολογισμός που μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον πραγματικό, σύμφωνα με παρατηρητές.

Από την πλευρά της η Ρωσία, που δεν ανακοινώνει τις απώλειές της στην Ουκρανία, δεν έχει μιλήσει για επιστροφή σορών Ρώσων στρατιωτών.

Ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί υπερβαίνει τις 90.000 σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona και τη ρωσική υπηρεσία του BBC, που στηρίζονται στην επεξεργασία δημόσιων πληροφοριών, όπως επίσημα ανακοινωθέντα, νεκρολογίες και ανακοινώσεις θανάτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και από την παρατήρηση τάφων στα κοιμητήρια.