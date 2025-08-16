Ουκρανικά και αμερικανικά ΜΜΕ αποδοκιμάζουν τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Αηδία» και «υποταγή»

Ένας συνδυασμός απογοήτευσης, θυμού και κυνισμού επικρατεί στα αμερικανικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης για την αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να αποσπάσει έστω και μια προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αντίθετα, στη Ρωσία, ο Τύπος – ιδίως οι εφημερίδες που βρίσκονται πιο κοντά στις κυβερνητικές θέσεις – χαιρετίζει τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, αποφεύγοντας ωστόσο εκτιμήσεις για την πορεία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων ή την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, που συχνά αυτοπαρουσιάζεται ως «δεξιοτέχνης της τέχνης της συμφωνίας», διαβεβαίωσε μετά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ ότι απομένουν «πολύ λίγα» ζητήματα προς επίλυση για τον τερματισμό του πολέμου, μεταθέτοντας την ευθύνη στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αηδία. Ντροπή. Και τελικά, άσκοπη» χαρακτήρισε τη συνάντηση η εφημερίδα The Kyiv Independent στο σημερινό κύριο άρθρο της.

«Αυτά ήταν τα λόγια που μας ήρθαν στο μυαλό καθώς παρακολουθούσαμε τη σύνοδο κορυφής να εκτυλίσσεται. Στις οθόνες μας, ένας δικτάτορας και εγκληματίας πολέμου έτυχε βασιλικής υποδοχής στη γη της ελευθερίας, καθώς τα επιθετικά του μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τις πόλεις μας», σημειώνει το ουκρανικό μέσο.

Μάλιστα, η Kyiv Independent υπογραμμίζει την έντονη διαφορά μεταξύ της υποδοχής που επιφυλάχθηκε στον Ρώσο πρόεδρο και της ταπείνωσης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο λίγους μήνες νωρίτερα.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με κόκκινο χαλί, θερμές χειραψίες, υπερπτήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών και μια βόλτα με λιμουζίνα (...)», αναφωνεί με αναγανάκτηση. «Ο Ουκρανός πρόεδρος ταπεινώθηκε δημόσια. Τον Ρώσο πρόεδρο τον κανάκεψαν. Και τα δύο επεισόδια είναι επονείδιστα».

«Υπάρχει ένα μάθημα που δεν έχει διδαχθεί ο Τραμπ. Ο Ρώσος ηγέτης δεν κάνει πραγματικά συμφωνίες, δέχεται. Αποδέχεται ό,τι του προσφέρεται, μετά αποδέχεται περισσότερα και συνεχίζει να αποδέχεται μέχρι να τον σταματήσουν με τη βία. Αυτή είναι η ρωσική τέχνη της συμφωνίας. Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν δεν είναι συναλλακτικός με την Ουκρανία. Είναι μεσσιανικός. Δεν θεωρεί την Ουκρανία ανεξάρτητο κράτος, αλλά ιστορικό λάθος που πρέπει να διορθωθεί. Η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στα μάτια του, είναι ένα ατύχημα. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να ‘διορθώσει’.», σημειώνει.

New York Times και The Wall Street Journal στην ίδια γραμμή

Στην ίδια γραμμή και οι New York Times στις ΗΠΑ που σημειώνουν ότι «ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν. Δεν έχει ακόμη πετύχει ειρηνευτική συμφωνία».

Στο ρεπορτάζ της η αμερικανική εφημερίδα τόνισε ιδιαίτερα την «στρατιωτική επίδειξη» του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Καθώς περπατούσαν προς μια σκηνή, οι δύο άνδρες σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν ένα βομβαρδιστικό B-2 stealth να πετάει από πάνω (...) Πέρασαν μπροστά από αρκετά μαχητικά F-22 που σταθμεύουν στο Έλμενντορφ, το είδος των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για την αντιμετώπιση των απειλών ρωσικής επιθετικότητας», σημειώνεται.

Μάλιστα, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου της αμερικανικής εφημερίδας στη Μόσχα, Σερτζ Σμέμαν συνοψίζει: «Λίγων συνόδων κορυφής Ανατολής-Δύσης στη σύγχρονη ιστορία έχουν προηγηθεί τόσες πολλές εικασίες και αβεβαιότητα. Λίγες, αν όχι καμία, έχουν ολοκληρωθεί με ακόμη λιγότερη σαφήνεια. Αυτό που ήταν σαφές, ωστόσο, ήταν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος».

Τέλος, από την πλευρά της και η Wall Street Journal αναφέρει ότι «Το κύριο θέμα αυτής της συνάντησης φαίνεται να είναι ότι ο Πούτιν αρνείται να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία και ότι αρνείται ακόμη και μια προσωρινή εκεχειρία. Οι σφαγές που δικαίως απεχθάνεται ο Τραμπ προφανώς θα συνεχιστούν»,