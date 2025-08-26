Ουκρανικά drones χτύπησαν κέντρο ανεφοδιασμού και σιδηροδρομικό σταθμό στην Κριμαία

Επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και τον ανεφοδιασμό ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην Κριμαία, πραγματοποίησαν στη διάρκεια της νύχτας οι ουκρανικές δυνάμεις. Πηγές του Κιέβου ανέφεραν ότι οι στόχοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε συνέχεια αναφορών από το φιλοουκρανικό κανάλι στο Telegram, «Crimean Wind», το οποίο έκανε λόγο για πλήγμα με drones σε ηλεκτρικό υποσταθμό που βρίσκεται σε σιδηροδρομικό σταθμό, χαρακτηρίζοντάς το «ακριβές χτύπημα».

Το ίδιο κανάλι μετέδωσε επίσης ότι επλήγη σιδηροδρομική υποδομή στην περιοχή του Τζανκόι, ενώ έκανε λόγο και για πιθανή επίθεση σε αποθήκη καυσίμων στην ίδια πόλη.