Ουκρανικά drones χτύπησαν εγκαταστάσεις του πετρελαιαγωγού Druzhba στη Ρωσία

Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό Druzhba ο οποίος προμηθεύει με πετρέλαιο την κεντρική Ευρώπη, ανακοίνωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας SBU χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για την ζημιά που προκλήθηκε στον αγωγό.

Rusya’nın Tataristan bölgesindeki Druzhba boru hattını besleyen kilit merkezlerden biri olan Kaleikino petrol pompa istasyonu vuruldu ve yangın çıktı.



Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από την μία πλευρά και την Ουγγαρία και την Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στην δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με την Ρωσία, η Ουκρανία συνέχισε να επιτρέπει την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος, αν και διέκοψε την ροή του φυσικού αερίου στις αρχές του περασμένου έτους.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν απειλήσει να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και την Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Ουκρανία: Έχουμε ανακαταλάβει εδάφη έκτασης άνω των 400 τετραγωνικών χλμ στον νότο

Νωρίτερα, ο ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει εδάφη έκτασης άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιλαμβανομένων οκτώ χωριών, κατά μήκος της νότιας συνοριακής γραμμής από τα τέλη του Ιανουαρίου.

Από τις δηλώσεις του δεν είναι σαφές πόση έκταση γης αποτελεί ανάκτηση υπό ρωσικό έλεγχο εδαφών και πόση έκταση ανήκει στην «γκρίζα ζώνη» που δεν τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο κάποιας από τις δύο πλευρές.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στις επαρχίες Ζαπορίζια και Οδησσό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, παραμονή της τετάρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην Οδησσό σε ρωσική επίθεση. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε βιομηχανική ζώνη. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με drones. Επλήγησαν βιομηχανικές υποδομές και ένας 33χρονος άνδρας σκοτώθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένας 45χρονος τραυματίστηκε επίσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου, ανέφερε επίσης μια «εχθρική πυραυλική επίθεση».

Την νύχτα του Σαββάτου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με 50 πυραύλους και εκατοντάδες drones με στόχο την πρωτεύουσα, Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο της έτος αύριο Τρίτη.

Η Μόσχα διεξάγει καθημερινές επιθέσεις στην Ουκρανία, σκοτώνοντας επανειλημμένα αμάχους.

Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.