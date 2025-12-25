Ουκρανικά drones χτύπησαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία

Ουκρανικά drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν δεξαμενές πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Έρενμπουρηκ της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.
The oil refinery in Novoshakhtinsk, southern Russia, has reportedly just been hit.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2025
It has been targeted by Ukrainian drones multiple times before.
📹 Exilenova+ pic.twitter.com/xAlvYcQBc9
«Η SBU συνεχίζει να στοχεύει συστηματικά εγκαταστάσεις του ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την εφοδιαστική και την προμήθεια καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Ukrainian drones have successfully attacked oil tanks at the port of Temryuk and a gas processing plant in Orenburg.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 25, 2025
The fire in Temryuk covers an area of approximately 4,000 square meters, and 70 people and 18 vehicles are involved in extinguishing the blaze. At the Orenburg… pic.twitter.com/Gnel2oHzYE