Ουκρανικά drones χτύπησαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία

Ουκρανικά drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν δεξαμενές πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Έρενμπουρηκ της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

The oil refinery in Novoshakhtinsk, southern Russia, has reportedly just been hit.



It has been targeted by Ukrainian drones multiple times before.

📹 Exilenova+ pic.twitter.com/xAlvYcQBc9 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2025

«Η SBU συνεχίζει να στοχεύει συστηματικά εγκαταστάσεις του ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την εφοδιαστική και την προμήθεια καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.