Πόλεμος Ουκρανία

Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στο συγκρότημα επεξεργασίας πετρελαίου και πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής, Ράντι Χαμπίροφ, στο κανάλι του στο Telegram την Πέμπτη.

«Αξιολογούμε την έκταση της ζημιάς. Αυτή τη στιγμή σβήνουμε την πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες (εκτάκτου ανάγκης) βρίσκονται επί τόπου», είπε.

NEW: Ukrainian drones have reached Russia's Bashkiria, 1,300 km from the border.



The Gazprom Neftekhim Salavat petrochemical complex in Salavat has reportedly been attacked. pic.twitter.com/q35UaT4j1m — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Υπενθυμίζεται επίσης ότι νωρίτερα σήμερα, ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.



Η ουκρανική κρατική εταιρία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia, δήλωσε ότι από την επίθεση διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε διάφορους σταθμούς και προκλήθηκαν καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.

Τους τελευταίους μήνες, ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πραγματοποιώντας επιθέσεις μεταξύ άλλων σε κόμβους στις περιφέρειες του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ και προκαλώντας προβλήματα στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ.

Επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αργά το βράδυ στην περιφέρεια Πολτάβα προκάλεσε ζημιές σε πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 48 από τα 75 drones που εκτόξευσε η Ρωσία και ανέφερε 26 πλήγματα με drones σε έξι σημεία.