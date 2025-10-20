Ουκρανία: Ζημιές σε λιμάνια και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις από ρωσική επίθεση

Μια ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και διέκοψε τις σιδηροδρομικές συνδέσεις προς ορισμένα λιμάνια, δήλωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα τις αρτηρίες των μεταφορών μας – εκείνες που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», έγραψε ο Ολέξιι Κουλέμπα στο Telegram, όπως αναφέρει το Reuters.

Πρόσθεσε ακόμα, ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.