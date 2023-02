Ουκρανία: Υπεξαίρεση 1 δισ. δολαρίων στην πετρελαϊκή εταιρεία Ukrtatnafta

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε υπεξαίρεση ύψους τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από την πετρελαϊκή εταιρία Ukrtatnafta και τα ομώνυμα διυλιστήρια που μέχρι τον Νοέμβριο ανήκαν εν μέρει στον δισεκατομμυριούχο Ιχόρ Κολομοίσκιι.

Σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram, η SBU ανέφερε ότι η πρώην διοίκηση της Ukrtatnafta έλαβε ειδοποιήσεις υπόνοιας για την υπόθεση.

Προηγουμένως είχε πραγματοποιηθεί έφοδος στο σπίτι του επιχειρηματία στο Ντίπρο καθώς και σε οικία πρώην υπουργού αλλά και σε υπηρεσίες.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Αρσέν Αβάκοφ δήλωσε ότι το σπίτι του ερευνήθηκε από αξιωματούχους ασφαλείας την Τετάρτη στο πλαίσιο έρευνας για την αγορά ελικοπτέρων Airbus, όπως ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda.

Ένα ελικόπτερο Airbus συνετρίβη στις 18 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκιι, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι του υπουργείου.

Η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το δημοσίευμα της Ukrainska Pravda.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ιχόρ Κολομοίσκιι στο πλαίσιο έρευνας για πιθανά οικονομικά εγκλήματα.

