Ουκρανία: Τρίτη νύχτα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας (vid)

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα νέο κύμα ρωσικών μαζικών αεροπορικών επιδρομών με drones εφόρμησης και πυραύλους, για τρίτη συναπτή νύχτα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram ότι εντοπίστηκαν πύραυλοι κρουζ στην περιφέρεια Τσερκάσι και σε αυτήν του Κιέβου. Κήρυξε κατάσταση συναγερμού σε όλη τη χώρα.

The third night in a row. Ukrainian military targets are being blown up and Ukraine has no air defenses.



This is Odessa. This is revenge.

