Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο    

Στους τρεις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί και στους πέντε οι τραυματίες έπειτα από επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη βόρεια ουκρανική πόλη Χάρκοβο. Από την επίθεση επλήγη ένα οκταόροφο κτίριο και ένα εργοστάσιο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ανακριτικής υπηρεσίας της τοπικής αστυνομίας.

❗️ First minutes after the missile strike on the enterprise in #Kharkiv



At the moment it is known about 3 dead and 5 wounded, of which two are in serious condition. The shelling damaged a printing house and a furniture production shop. pic.twitter.com/8nX1Ve5b9p