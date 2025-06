Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό (vid)

Νέα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοίχισαν σήμερα τη ζωή τριών ανθρώπων στην Οδησσό ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων στο Κίεβο, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει έκκληση για «συγκεκριμένη δράση» των δυτικών συμμάχων του έναντι της Μόσχας.

Αυτές οι νέες μεγάλης έκτασης αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιούνται ενώ οι άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς, που άρχισαν το Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η Μόσχα είχε υποσχεθεί πλήγματα αντιποίνων έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφός της, οι οποίες ήταν οι ίδιες απάντηση στη ρωσική εισβολή που εξαπολύθηκε το 2022.

