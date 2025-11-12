Ουκρανία: Την αποπομπή των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας ζητά ο Ζελένσκι εν μέσω έρευνας για διαφθορά

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Τετάρτη για την αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης και του υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι στηρίζει τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς στις έρευνές τους σχετικά με τη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, σε όλες τις διαδικασίες απολύτως», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπως αναφέρει το Reuters.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για όλους στην Ουκρανία τώρα. Είναι απολύτως nenormal ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες "σχέσεις" (ή "μηχανισμοί") στον ενεργειακό τομέα», προσθέτει.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο δήλωσε νωρίτερα στο Facebook ότι στηρίζει την αναστολή του ως «πολιτισμένο και κατάλληλο σενάριο» και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα.