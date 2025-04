Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κρίβι Ριχ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Βίλκουλ, είπε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες στο Κρίβι Ριχ, την πόλη από την οποία κατάγεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σέρχιι Λισάκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις, ηλικίας από 29 έως 41 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Στα πλάνα που μετέδωσαν ουκρανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να υψώνονται από ένα κτίριο και αυτοκίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Russian terror continues. A ballistic missile strike on Kryvyi Rih has killed four civilians, according to regional authorities. This is nothing but terrorism. pic.twitter.com/t2jFu7wgEU