Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι με τον Πολωνό ομόλογο του στην Πολωνία

Οι πρόεδροι της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Ζέσουβ της νοτιοανατολικής Πολωνίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η πολωνική προεδρία μέσω του Twitter.

"Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στην ασφάλεια στην περιοχή", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Ντούντα και ο Ζελένσκι συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και την ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω κοινή δράση προκειμένου να στηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, σύμφωνα με την πολωνική προεδρία.

