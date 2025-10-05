Ουκρανία: Στους 5 οι νεκροί από τις μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας - Πάνω από 50 πύραυλοι και 500 drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε «βροχή» πυραύλων και drones στην Ουκρανία σε μια μαζική επίθεση την Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές σε πολλές περιοχές.

Τέσσερις θάνατοι αναφέρθηκαν στη δυτική περιοχή του Λβιβ, στα σύνορα με την Πολωνία, όπου ένα βιομηχανικό πάρκο στην πρωτεύουσα της περιοχής πυρπολήθηκε και τμήματα της πόλης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρέι Σαντόβι, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αρχές καταπολεμούσαν πολλαπλές πυρκαγιές. Ένας ανταποκριτής του Reuters άκουσε εκρήξεις να αντηχούν στον ουρανό νωρίς το πρωί, καθώς τα αμυντικά συστήματα αέρος επιτέθηκαν σε στόχους από διάφορες κατευθύνσεις.

Στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε μια συνδυασμένη επίθεση που άφησε επίσης περισσότερους από 73.000 πελάτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Κυβερνητικές υποδομές υπέστησαν επίσης ζημιές στις περιοχές Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Βίνιτσα, Τσερνίγιβ, Χερσόν, Χάρκοβο και Οδησσό, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο.

«Άλλη μια σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων», έγραψε στο X. «Η Μόσχα συνεχίζει να χτυπά σπίτια, σχολεία και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αποδεικνύοντας ότι η καταστροφή παραμένει η μόνη στρατηγική της».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 50 πυραύλους και σχεδόν 500 drones.

Η Ρωσία, η οποία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση, έχει εντείνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου.

Πολωνία και Λιθουανία

Υπενθυμίζεται πως η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι σήκωσε αεροσκάφη νωρίς την Κυριακή για να διασφαλίσει την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας σε ανάρτησή της στο X.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ύποπτων ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της τον Σεπτέμβριο και τις θεάσεις drones και τις αεροπορικές εισβολές, μεταξύ άλλων στην Κοπεγχάγη και το Μόναχο, που προκάλεσαν χάος στην ευρωπαϊκή αεροπορία.

Το αεροδρόμιο της Λιθουανίας στο Βίλνιους έκλεισε για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από αναφορές για μια πιθανή σειρά μπαλονιών που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο αργά το Σάββατο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, νωρίς την Κυριακή, οι εμπορικές πτήσεις χρησιμοποιούσαν διαδρομές που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν τα αεροδρόμια της Πολωνίας στο Λούμπλιν και το Ρζέζσοφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ήταν κλειστά.