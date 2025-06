Ουκρανία: Στους 21 οι νεκροί από τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ο απολογισμός της μαζικής ρωσικής επίθεσης, που πραγματοποιήθηκε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη εναντίον του Κιέβου, αυξήθηκε στους 21 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία άμεσης βοήθειας, αφού νέα πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια.

«Συνολικά 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και 134 τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram η κρατική υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Προσωρινοί απολογισμοί έκαναν την Τρίτη, λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε «μία από τις χειρότερες επιθέσεις» της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου από την αρχή της εισβολής το Φεβρουάριο του 2022.

Today, with all of Ukraine, we join a day of mourning in Kyiv for the victims of Russia’s June 17 attack. 21 dead, including an American. More than 134 injured, including children. We extend deepest condolences to the victims’ families. This senseless attack runs counter to… pic.twitter.com/VzS5JI41Oc