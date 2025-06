Ουκρανία: Στους 15 οι νεκροί στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις την Τρίτη (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους κατά της Ουκρανίας την Τρίτη, χτυπώντας δεκάδες πολιτικές υποδομές στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου συγκροτήματος διαμερισμάτων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Περίπου 27 τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως πολυκατοικίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρίσιμες υποδομές που υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

I receive regular reports from Minister of Internal Affairs Klymenko and our military commanders on the aftermath of Russia’s massive strike. More than 440 drones and 32 missiles were used. Kyiv has faced one of the most horrific attacks. Also, overnight, Odesa, Zaporizhzhia,… pic.twitter.com/4ZMFBj8eJ2