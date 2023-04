Ουκρανία: Στον αέρα η συμφωνία για τα σιτηρά - Η Ρωσία δεν επιτρέπει τις επιθεωρήσεις στα πλοία

Το Κίεβο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η πρωτοβουλία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα κινδυνεύει να «τερματιστεί», αφού η Ρωσία εμπόδισε τις επιθεωρήσεις των συμμετεχόντων πλοίων στα τουρκικά ύδατα.

Τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας είχαν αποκλειστεί μετά την εισβολή της Ρωσίας πέρυσι, αλλά η πρόσβαση σε τρία από αυτά απελευθερώθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που έγινε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας.

Η συμφωνία - που είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανακούφιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης - παρατάθηκε τον περασμένο μήνα, αλλά η Ουκρανία δήλωσε ότι ο αριθμός των φορτηγών πλοίων που διέρχονται από τον Βόσπορο και μεταφέρουν ουκρανικά γεωργικά προϊόντα είναι κρίσιμα χαμηλός.

«Για δεύτερη φορά σε 9 μήνες λειτουργίας της Πρωτοβουλίας για τα σιτηρά, δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο επιθεώρησης (για τα συμμετέχοντα πλοία) και δεν έχει επιθεωρηθεί ούτε ένα πλοίο», ανέφερε το υπουργείο Αποκατάστασης της Ουκρανίας στο Facebook υπό τον τίτλο «Η Πρωτοβουλία για τα σιτηρά υπό την απειλή διακοπής».

Επισημαίνοντας τη συμφόρηση στον Βόσπορο, η Μπρίτζετ Μπρινκ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ανέφερε στο Twitter ότι πάνω από 50 πλοία περιμένουν έγκριση για να πάνε σε ουκρανικά λιμάνια «για να φορτώσουν σιτηρά που θα ταΐσουν αυτούς που τα χρειάζονται».

Right now, more than 50 ships are waiting at the Bosphorus for approval to go to Ukrainian ports to load grain that will feed those who need it. Russia is trying to choke Ukraine’s economy and slow the flow of food instead of abiding by the terms of its agreement.