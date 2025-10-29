Ουκρανία: Σφοδρές μάχες γύρω από το Ποκρόφσκ – Ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν περικύκλωση της πόλης

Οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες για να αναχαιτίσουν την εντεινόμενη ρωσική προέλαση γύρω από την ανατολική πόλη Ποκρόφσκ, σύμφωνα με το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο και αναλυτές ανοιχτών πηγών την Τετάρτη.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν τις τελευταίες εβδομάδες πλησιάσει επικίνδυνα το κομβικό αυτό σημείο ανεφοδιασμού, έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο σταδιακών προελάσεων, οι οποίες – όπως τονίζει το Κίεβο – έχουν επιφέρει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες για τη Μόσχα.

Σε ανακοίνωσή του, το 7ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία έχει παρατάξει περίπου 11.000 στρατιώτες στην περιοχή, με σκοπό να περικυκλώσει το ευρύτερο Ποκρόφσκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εχθρικές ομάδες που είχαν ήδη διεισδύσει στην πόλη προσπαθούν να προωθηθούν προς τα βόρεια και βορειοδυτικά.

«Στο χείλος του κρίσιμου σημείου»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, η κατάληψη της οποίας, όπως είπε, θα ήταν καθοριστική για τη Μόσχα ώστε να δείξει πως έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ και της γειτονικής Κοστιαντινίβκα στα βορειοανατολικά, θα έδινε στη Ρωσία σημαντικό προγεφύρωμα για επίθεση προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Την Τετάρτη, η ουκρανική ομάδα ανοιχτών πηγών DeepState ανέφερε ότι η Ρωσία διέκοψε μια βασική οδό στρατιωτικού ανεφοδιασμού προς τη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ, χρησιμοποιώντας ενέδρες πεζικού και επιθέσεις με drones.

Η ομάδα προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα πρέπει να αναπτύξει δυνάμεις επιπέδου ταξιαρχίας, και όχι μικρότερες μονάδες, για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική διείσδυση στο Ποκρόφσκ.

«Η κατάσταση στο Ποκρόφσκ βρίσκεται στο χείλος του κρίσιμου σημείου και συνεχίζει να επιδεινώνεται σε τέτοιο βαθμό που ίσως να είναι πολύ αργά για να ανατραπεί», σημείωσε η DeepState, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο που, όπως υποστήριξε, δείχνει ουκρανικές δυνάμεις να καταστρέφουν ρωσική σημαία που είχε υψωθεί προσωρινά στην πύλη της πόλης.





Ζελένσκι: Η ρωσική εκστρατεία δείχνει σημάδια κόπωσης

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της στο πεδίο, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – που έχει εισέλθει πλέον στο τέταρτο έτος του – παραμένουν σε τέλμα.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς (όπου ανήκει το Ποκρόφσκ) ως προϋπόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες — κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η πολύμηνη αποτυχία της Ρωσίας να καταλάβει το Ποκρόφσκ αποδεικνύει πως δεν είναι σε θέση να επιτύχει τον στόχο της στρατιωτικής κυριαρχίας στην περιοχή.

«Το γεγονός ότι κρατάμε το Ποκρόφσκ και εκείνοι συνεχώς καθυστερούν τα σχέδιά τους, αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο ότι λένε ψέματα», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.