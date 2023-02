Κοέν: Το Ισραήλ «σταθερά αλληλέγγυο» με τον λαό της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσέφερε την υποστήριξή του σε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία των Ουκρανών στον ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο Κοέν δήλωσε ότι το Ισραήλ θα υποστηρίξει μια ουκρανική ειρηνευτική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση έως και 200 εκατ. δολαρίων για έργα υγείας και υποδομών.

Το Ισραήλ θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης αεροπορικών επιδρομών, πρόσθεσε.

Χωρίς να αναφερθεί στη Ρωσία, ο Κοέν δήλωσε ότι το Ισραήλ παραμένει «σταθερά αλληλέγγυο με τον λαό της Ουκρανίας» και υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κιέβου.

Μετά τη συνάντηση, ο Κουλέμπα έγραψε στο Twitter ότι είναι «ευγνώμων για όλη την υποστήριξη που το Ισραήλ και οι Ισραηλινοί παρείχαν τον τελευταίο χρόνο».

Welcome to Kyiv, @EliCoh1. Ukraine is thankful for all of the support that Israel and Israelis have provided over the past year. During our detailed and frank talks, we focused on ways to enhance bilateral relations, increase assistance, and address shared security challenges. pic.twitter.com/e9SOIkbinc