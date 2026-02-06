Ουκρανία: Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πλήττει καταφύγιο ζώων

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Παρασκευή το πρωί ένα καταφύγιο ζώων στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά σκυλιά και τραυματίζοντας αρκετά άλλα, σύμφωνα με το προσωπικό του καταφυγίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην περιοχή είδε εθελοντές, με δάκρυα στα μάτια. Μερικοί παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον, άλλοι καθάριζαν τα συντρίμμια, ενώ ένας άλλος μετέφερε νεκρά ζώα μέσα σε ένα καρότσι.

«Είναι τρομερό. Τα σκυλιά ήταν διάτρητα από θραύσματα, κομμάτια από τα σώματά τους είναι κολλημένα στον φράχτη. Δεν... δεν βρίσκω λόγια», δήλωσε η Αλίνα Φόμπερ, μια 18χρομη εθελόντρια. «Λυπάμαι πραγματικά παρά πολύ για τα σκυλάκια αυτά. Τα γνώριζα όλα, τα είχα βοηθήσει. Ήταν πολύ καλά σκυλιά», προσθέτει ενώ είναι σε σοκ.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9 η ώρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιρίνα Ντιντούρ, 41 ετών, η υπεύθυνη του καταφυγίου: «Ακούσαμε ένα τρομερό βουητό, στη συνέχεια μια έκρηξη».

Στο σημείο της επίθεσης, η ίδια αντίκρισε μια σκηνή σφαγής: «Όλα τα σκυλιά που ήταν εκεί, εκείνη τη στιγμή, ήταν νεκρά».

Στον λογαριασμό της στο Facebook διευκρίνισε ότι πέντε κλουβιά μέσα στα οποία βρίσκονταν ζώα καταστράφηκαν ολοσχερώς, 25 άλλα υπέστησαν ζημιές. Ένα κτίριο επίσης υπέστη ζημιές.

«Δεκατρία ζώα σκοτώθηκαν, επτά εγχειρίζονται αυτή την ώρα», έγραψε. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον επτά σκυλιά είναι νεκρά.

Όπως δήλωσε, ένας υπάλληλος στο καταφύγιο τραυματίστηκε επίσης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το καταφύγιο βρίσκεται στη μεγάλη πόλη Ζαπορίζια, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως της γραμμής του μετώπου.

Η ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που άρχισε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, είναι η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας επίσης μεγάλη καταστροφή στην πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας.