Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε σε αγορά στη Νικόπολη - Οκτώ τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης (26/12) σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) της Ρωσίας στην κεντρική αγορά της Νικόπολης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται μετά τη ρωσική επιδρομή από την οποία προκλήθηκαν ζημιές σε πολλούς πάγκους στην αγορά, διευκρίνισε ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λίσακ σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

In a brutal early morning strike, Russians targeted a busy market in the southern Ukrainian town of Nikopol. There are at least 6 victims, with rescue efforts ongoing.



Russians celebrating the holidays in the only way they understand. pic.twitter.com/W61Bc4qHtM