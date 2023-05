Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στο Ντνίπρο - Ένας νεκρός, 15 τραυματίες (vids)

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας επλήγη την Παρασκευή από ρωσική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του και δεκαπέντε ακόμα να τραυματιστούν.

Τον θλιβερό απολογισμό έδωσε ο ίδιος ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn