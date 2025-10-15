Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με drones σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο προκάλεσε διακοπές ρεύματος

Η Ρωσία χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με drones, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανέφερε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν περιορισμένη σε επτά περιοχές, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz ανέφερε ότι χτυπήθηκε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, χωρίς να προσδιορίσει το εργοστάσιο.

Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεων κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σε μια έκθεση της, η Naftogaz ανέφερε ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου τρεις φορές τις τελευταίες επτά ημέρες, συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων κρίσιμης σημασίας» στις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι και Τσερνίγιβ.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Ουκρανία επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 30% μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στις υποδομές φυσικού αερίου της χώρας.