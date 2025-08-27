Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές σε Πολτάβα και Σούμι

Μια ρωσική επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε μια ενεργειακή εγκατάσταση στην Πολτάβα, δήλωσε ο κυβερνήτης της την Τετάρτη.

Η επίθεση διέκοψε προσωρινά το ρεύμα στους καταναλωτές, το οποίο έκτοτε έχει αποκατασταθεί, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Κόχουτ στο Telegram.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε επίσης το ρεύμα σε περιοχές της βόρειας πόλης Σούμι, αφού η Ρωσία χτύπησε κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομών, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Όλες οι εγκαταστάσεις ύδρευσης ήταν χωρίς ρεύμα και βασίζονταν σε εφεδρικές πηγές έκτακτης ανάγκης από το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σούμι, Σερχί Κριβοσέιενκο.

Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποίησαν επίσης εφεδρικές πηγές ενέργειας, είπε.

Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 74 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τα 95 που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εννέα τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις είχαν δεχθεί επιθέσεις 2.900 φορές μόνο από τον Μάρτιο του 2025.