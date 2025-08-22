Ουκρανία: Πλήγματα σε ρωσική εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου στο Μπριάνσκ (vid)

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε το αντλιοστάσιο πετρελαίου Unecha στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε αργά την Πέμπτη ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο Μπρόβντι δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram messenger που δείχνει μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση με πολλές δεξαμενές καυσίμων.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε στο Facebook ότι οι παραδόσεις αργού πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα είχαν σταματήσει μετά από επίθεση στον αγωγό κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Λευκορωσίας.

«Αυτή είναι μια ακόμη επίθεση κατά της ενεργειακής μας ασφάλειας», έγραψε ο Σιγιάρτο.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβακία και η γειτονική Ουγγαρία εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη ρωσική ενέργεια και λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που διασχίζει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, στοχεύοντας έναν τομέα που παίζει τεράστιο ρόλο στη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών του Κρεμλίνου. Οι πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν το 1/4 των συνολικών εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες ρωσικές περιοχές.