Ουκρανία: Πλήγμα σε ρωσικούς πυραύλους στην Κριμαία - 8 Leopard στο Κίεβο από τη Νορβηγία

Για μεγάλης διάρκειας πόλεμο προειδοποιεί ο Γερμανός Καγκελάριος τη στιγμή που η Νορβηγία απέστειλε τα πρώτα οκτώ γερμανικής κατασκευής Leopard στο Κίεβο.

Όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο στο Όσλο, τα άρματα βρίσκονται πλέον στο ουκρανικό έδαφος και είναι έτοιμα να αναπτυχθούν.

«Για την Ουκρανία, η δωρεά των αρμάτων μάχης θα είναι κρίσιμη όσον αφορά τη δυνατότητά της να διεξαγάγει επιθετικές επιχειρήσεις και να ανακαταλάβει εδάφη που κατέχει η Ρωσία», ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Λαρς Γένσεν.

Τον Φεβρουάριο, η Νορβηγία ανακοίνωσε πως θα δώριζε στην Ουκρανία τα οκτώ από τα 36 Leopard 2 που διέθετε, τα οποία είναι του παλαιότερου τύπου 2A4. Διευκρίνισε πως θα δώριζε επίσης τέσσερα οχήματα συνοδείας, πυρομαχικά και ανταλλακτικά.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση για τη νέα στρατιωτική βοήθεια που ανακοίνωσαν πως θα προσφέρουν στη χώρα του η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να αντιμετωπιστεί η εισβολή του στρατού της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον τον δεύτερο χρόνο του.

«Προβλέπονται ταχείες παραδόσεις και παραγωγή πυρομαχικών», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι στο καθημερινό μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του χθες το βράδυ. Πρόκειται για «στρατηγικό βήμα», πρόσθεσε.

Η ΕΕ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως θα δαπανήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να εφοδιάσει την Ουκρανία με 1 εκατομμύριο οβίδες για το πυροβολικό τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, παρουσίασαν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για να προσφερθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πυρομαχικά και νέα όπλα, αξίας 350 δισεκ. δολαρίων.

«Αυτό ενισχύει την πεποίθηση πως είμαστε ενωμένοι κι ότι η πορεία προς τη νίκη επί του κράτους τρομοκράτη είναι ασταμάτητη», σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, που προηγουμένως χθες επικοινώνησε με ευρωπαίους ηγέτες για να τους ευχαριστήσει προσωπικά.

Απαισιόδοξος για τη διάρκεια του πολέμου εμφανίστηκε ο Όλαφ Σολτς.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να διαρκέσει πολύ καιρό», τόνισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η εφημερίδα Rheinische Post στο Ντίσελντορφ.

«Ακόμη κι αφού τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα γίνουν ξανά όλα φυσιολογικά αμέσως. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για να εγγυηθούμε πως ο πόλεμος θα τελειώσει», συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός καγκελάριος.

Ο Σολτς δήλωσε ακόμη πως δεν πιστεύει στην ιδέα της ανατροπής ηγετών όπως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διά της βίας από το εξωτερικό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον διαβεβαίωσε πως δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

«Υποστηρίζω τον Αμερικανό πρόεδρο σε αυτό», ανέφερε ο καγκελάριος.

Δεν είναι δυνατόν να υπαγορεύσει η Ρωσία τους όρους για την ειρήνη στη χώρα όπου εισέβαλε, πρόσθεσε ο κ. Σολτς. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστική την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της».

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ένα πλήγμα στην επιχειρησιακή ικανότητα των Ρώσων στην Κριμαία.

Έκρηξη στην πόλη Τζάνκοϊ, στη χερσόνησο της Κριμαίας, είχε αποτέλεσμα να καταστραφούν ρωσικοί πύραυλοι που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

