Ουκρανία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση με drones (vid)

Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κίεβο και τα περίχωρά του κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν το θάνατο πέντε ανθρώπων, τραυμάτισαν δεκάδες, προκάλεσαν πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές και κατέστρεψαν την είσοδο ενός σταθμού του μετρό που χρησιμεύει ως καταφύγιο από βομβαρδισμούς, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

«Ο τρόπος δράσης των Ρώσων παραμένει αμετάβλητος: να χτυπούν όπου μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι», δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της «Κατοικίες, έξοδοι από καταφύγια - αυτός είναι ο ρωσικός τρόπος».

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην πολυσύχναστη περιοχή Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, όπου καταστράφηκε ολόκληρη η είσοδος ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο στο Telegram.

«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έξι από τις δέκα συνοικίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πολυκατοικιών, και τραυμάτισε τουλάχιστον 10 άτομα, ανέφερε ο Κλιμένκο.

Μια 68χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου που περιβάλλει την ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μίκολα Καλάσνικ στο Telegram.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας έδειχναν διασώστες να οδηγούν ανθρώπους σε ασφαλές μέρος από διάφορα κτίρια και κατασκευές που καιγόντουσαν στο σκοτάδι. Η Υπηρεσία ανέφερε ότι μεταξύ των διασωθέντων ήταν και μια έγκυος γυναίκα.

🚨 BREAKING: Russia bombed Kyiv and nearby districts. At least 5 killed.



Apartment building hit, entire section destroyed. Rescuers pulled 10 from rubble, more trapped. pic.twitter.com/BDcZP42ryR