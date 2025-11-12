Ουκρανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Ενέργειας μετά τις κατηγορίες για διαφθορά - Αναμένεται και η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε την παραίτησή της μετά από μια μεγάλη έρευνα κατά της διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την απομάκρυνση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι υποστηρίζει τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην έρευνά τους στον τομέα της ενέργειας.

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, σε όλες τις διαδικασίες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για όλους στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Είναι απολύτως ανώμαλο να εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα συστήματα στον ενεργειακό τομέα».

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο δήλωσε νωρίτερα στις 12 Νοεμβρίου ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γερμάν Γκαλούσενκο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γερμάν Γκαλούσενκο δήλωσε νωρίτερα στο Facebook ότι υποστηρίζει την αναστολή των καθηκόντων του ως «ένα πολιτισμένο και κατάλληλο σενάριο» και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, χωρίς να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.

Πηγές: Reuters, Kiyv Independent