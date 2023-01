Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του προεδρικού γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Τιμοσένκο, ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι τη Δευτέρα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντα του.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκιι για την εμπιστοσύνη του και την ευκαιρία να υπηρετώ καλούς σκοπούς κάθε μέρα, κάθε λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Telegram.

Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the office of the president of Ukraine, confirms he submitted his resignation to Zelensky. In his IG post he thanks Ze for “the opportunity to do good deeds every minute of every day,” and many others including his family and Ukrainian officials. pic.twitter.com/AwAiH8txMb