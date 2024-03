Ουκρανία: Οι Ρώσοι έπληξαν το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα της χώρας (pics)

Η κρατική εταιρεία υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα ρωσικό χτύπημα έπληξε το μεγαλύτερο φράγμα της Ουκρανίας, το DniproHES στη Ζαπορίζια, αλλά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρήξης, ενώ και άλλες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες περιοχές επλήγησαν επίσης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει πυρκαγιά στον σταθμό. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας εργάζονται επί τόπου, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των πολυάριθμων αεροπορικών επιδρομών», ανακοίνωσε η Ukrhydroenerho, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο φραγμάτων της Ουκρανίας.

