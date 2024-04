Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί να δοθεί ενιαία παγκόσμια απάντηση στην «τρομοκρατία» του Ιράν και της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε την Κυριακή, να δοθεί «αποφασιστική και ενιαία» παγκόσμια απάντηση στην «τρομοκρατία» του Ιράν και της Ρωσίας, καταδικάζοντας την επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου.

«Η Ουκρανία καταδικάζει την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους», έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καλώντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η «κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή.

