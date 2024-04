Ιταλία: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ξεκινάει το απόγευμα Κυριακής, η τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που μετέχουν στην Ομάδα της G7, με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Η κυβέρνησή μας καθιστά και πάλι σαφή την καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ», υπογράμμισε σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Εκφράζουμε έντονη ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να την αποφύγουμε», συνεχίζει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore…