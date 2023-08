Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τον ελεύθερο ουκρανικό λαό για τη γιορτή της Ανεξαρτησίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τον ελεύθερο ουκρανικό λαό με την ευκαιρία της γιορτής της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας τον 19ο μήνα της ρωσικής επίθεσης στην χώρα του.

«Ο μεγάλος λαός της μεγάλης Ουκρανίας γιορτάζει σήμερα μία μεγάλη ημέρα: την Ημέρα της Ανεξαρτησίας! Την γιορτή ενός ελεύθερου λαού. Την γιορτή των δυνατών. Την γιορτή των άξιων. Την γιορτή των ίσων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαριστεί τους στρατιώτες, τις οικογένειές τους, το σώμα των εκπαιδευτικών, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους όσοι βοηθούν στην άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επίθεση.

«Οσοι επέζησαν της κατοχής είναι σημαντικοί», δηλώνει, την ώρα που το 20% της ουκρανικής επικράτειας βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Μόσχας.

Ανακοίνωση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας εξέδωσε και ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι χαιρετίζοντας «την Ουκρανία, την χώρα των υπερήφανων, ηρωικών και γενναίων ανθρώπων».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας Πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ χαιρετίζει στο Telegram «έναν κοινό στόχο: νίκη, ένα κοινό όνειρο: οικοδόμηση ενός μέλλοντος ανεξαρτησίας, ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Ο Βασίλ Μαλιούκ, αρχηγός των υπηρεσιών ασφαλείας, έγραψε ότι η Ουκρανία είναι όρθια παρά την ρωσική εισβολή.

Η ανεξαρτησία «έγινε όχι μόνο η προσωποποίηση του δικαιώματός μας στην ζωή και την ελευθερία , αλλά επίσης σύμβολο ηρωισμού και ανδρείας», έγραψε στο Telegram.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήρε τη στάση της Ουκρανίας, χαιρετίζοντας την Ημέρα Ανεξαρτησίας της.

«Η σημαία της Ουκρανίας κυματίζει ψηλά στην καρδιά της ΕΕ. Σηματοδοτεί τα 32 χρόνια ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και ενσαρκώνει την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ προς αυτό το γενναίο έθνος», ανέφερε η Κομισιόν.

