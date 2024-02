Ουκρανία: Ο Σίρσκι νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στη θέση του Ζαλούζνι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε σήμερα το έργο του στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι στην ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και του πρότεινε να παραμένει στην «ομάδα» του, λίγα λεπτά προτού το υπουργείο Άμυνας ανακοινώσει την αποχώρηση του δημοφιλούς αρχηγού του γενικού επιτελείου.

«Μιλήσαμε για τις αλλαγές που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις. Συζητήσαμε για το ποιος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια ανανεωμένη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Η ώρα της ανανέωσης, είναι τώρα. Πρότεινα στον στρατηγό Ζαλούζνι να μείνει στην ομάδα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

