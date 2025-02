Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Καταστροφές στην Οδησσό

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να επιτεθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από τα 140 drones, η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε τα 85, ενώ τα 52 δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως δήλωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τοπικοί αξιωματούχοι. Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας άνθρωπος, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Facebook.

Huge Russian drone strikes across Ukraine



Ukrainian media says attacks on port city of Odessa and on outskirts of Kiev and Kharkov



Man catches moment of blast in video taken from social media pic.twitter.com/W2j0gL1G6K