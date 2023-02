Ουκρανία: Με συναγερμό για επίθεση ξεκίνησε η εβδομάδα της επετείου του πολέμου

Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες για ρωσική επίθεση στην Ουκρανία καθώς ξεκίνησε η εβδομάδα που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

An air alert has been declared throughout #Ukraine.