Ουκρανία: Νεκροί και περίπου 50 τραυματίες από μαζικές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κίεβο και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί και να τραυματιστούν περίπου 50 άνθρωποι καταστρέφοντας παράλληλα πολυκατοικίες και στις δύο πόλεις, καθώς και έναν αγωγός φυσικού αερίου, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Τρίτη.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στις συνοικίες της πρωτεύουσας Σλομιάνσκι και Σβιατοσίνσκι, δήλωσε ο δήμαρχος της, Βιτάλι Κλίτσκο, στοTelegram, προσθέτοντας ότι πολλά διαμερίσματα πυρπολήθηκαν κατά την επίθεση.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο σε επιθέσεις σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με την αστυνομία και τον κυβερνήτη της περιοχής. Οι αναφορές ποικίλλουν σχετικά με τον ακριβή αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να σκάβουν μέσα στα συντρίμμια για να αναζητήσουν επιζώντες, δήλωσε ο δήμαρχος Iχόρ Τερέχοφ στην τοπική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι της πόλης του Κιέβου δήλωσαν ότι έως και 18 τραυματίστηκαν μετά από χτυπήματα σε τρεις συνοικίες, προσθέτοντας ότι πολλά διαμερίσματα πήραν φωτιά κατά την επίθεση.

