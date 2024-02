Ουκρανία: Καταστρέψαμε ρωσικό αποβατικό πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικό αποβατικό πολεμικό πλοίο κατέστρεψε η Ουκρανία ανοικτά της κατεχόμενης Κριμαίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης με ναυτικά drones. Τα drones προκάλεσαν ρήγματα στην αριστερή πλευρά του πλοίου, εξαιτίας των οποίων το σκάφος «άρχισε να βυθίζεται», όπως ανακοίνωσαν η υπηρεσία στρατιωτικής κατασκοπείας του Κιέβου και οι ένοπλες δυνάμεις του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε την Τετάρτη (14/2) να σχολιάσει την ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι οι δυνάμεις τους βύθισαν το αποβατικό Tsezar Kunikov του ρωσικού πολεμικού ναυτικού ανοιχτά της υπό ρωσικό έλεγχο χερσονήσου της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν έξι ουκρανικά drones «πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας».

«Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με τη μονάδα πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, κατέστρεψαν το μεγάλο αποβατικό πλοίο Tsezar Kunikov. Βρισκόταν σε ουκρανικά χωρικά ύδατα κοντά στην Αλούπκα την ώρα του πλήγματος», διευκρινίζει ο ουκρανικός στρατός σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η Αλούπκα, πόλη θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται κοντά στη Γιάλτα, στο νότιο άκρο της Κριμαίας, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν και προσάρτησαν από την Ουκρανία το 2014.

Η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού διευκρίνισε ότι χρησιμοποίησε ουκρανικά ναυτικά drones, τα Magura V5, για να πλήξει το πλοίο κοντά στην παραθαλάσσια αυτή πόλη και ότι από τα πλήγματα προκλήθηκαν «τρία σημαντικά ρήγματα» στην αριστερή πλευρά του πλοίου και ότι στη συνέχεια το πλοίο «άρχισε να βυθίζεται».

Η υπηρεσία σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα «νεώτερα» ρωσικά πλοία, τα οποία μπορούν να έχουν 87 μέλη πληρώματος, και διευκρίνισε ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε από τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Γεωργίας το 2008 και πιο πρόσφατα στον πόλεμο στη Συρία.

Η υπηρεσία αυτή ανήρτησε επίσης βίντεο με θολή εικόνα στην εφαρμογή Telegram που φέρεται να δείχνει ναυτικά drones να προσεγγίζουν μεγάλο σκάφος τη νύχτα και τουλάχιστον μια μεγάλη έκρηξη.

Το Reuters ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι το πλοίο στο βίντεο είναι το Tsezar Kunikov του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας βάσει του κεντρικού του καταρτιού, της κεραίας, της γέφυρας και του καταστρώματός του. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή πότε και πού τραβήχτηκε το βίντεο αυτό.

Ukrainian naval drones have destroyed Russia’s “Tsezar Kunikov” large amphibious vessel, carrying up to 90 military personnel and a cargo of ammunition (drones?) close to Anapa, Crimea. The vessel was named after a Soviet officer who fought in Crimea in 1943, KIA on Feb14 1943. pic.twitter.com/fTvDYEOZrK