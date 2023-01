Δεν τηρείται η εκεχειρία - Ήχησαν σειρήνες στην Ουκρανία

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία που διατάχθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με αφορμή τα Χριστούγεννα και τέθηκε σε ισχύ από το μεσημέρι τοπική ώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι θέσεις του δέχθηκαν επιθέσεις στις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, αλλά ότι τα στρατεύματά του τηρούν την εκεχειρία.

«Τέσσερα βλήματα όλμου εκτοξεύθηκαν εναντίον ρωσικών θέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση του Λύμαν», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια.

Attention! russia’s “#ceasefire” not in words, but in actions – right now air raid siren heard all over #Ukraine.#stoprussia #russiaisaterroristate pic.twitter.com/9rk0nh5eER