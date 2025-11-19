Ουκρανία: Η κυβέρνηση επιτρέπει σε εταιρείες να διαθέτουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

Η ουκρανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Ντενίς Σμιχάλ.

Η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις αεροπορικές της επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, εστιάζοντας σε ενεργειακές μονάδες, μεταφορές και άλλες εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας.

«Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν ή να λαμβάνουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας με απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης ή μέσω των διαδικασιών προμήθειας που θα έχουν την έγκριση του υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Σμιχάλ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος είπε ότι ομάδες αντιαεροπορικής άμυνας στις επιχειρήσεις θα ενεργούν αποκλειστικά με εντολές του στρατού, θα λαμβάνουν πληροφορίες από τον στρατό και τα μέλη των ομάδων θα είναι υπό την εποπτεία της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από «αποδεδειγμένα έμπειρους υπαλλήλους επιχειρήσεων», σημείωσε ο ίδιος, λέγοντας ότι η απόφαση θα καταστήσει την πολιτική αντιαεροπορική άμυνα πιο αποτελεσματική και θα προστατεύσει τις στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις από απειλές.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.