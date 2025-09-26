Η Ρωσία πέταξε σκόπιμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στον εναέριο χώρο της Πολωνίας - μέλους του ΝΑΤΟ - αυτόν τον μήνα, για να δοκιμάσει την αντίδραση της Συμμαχίας, να εντείνει την κόπωση των κρατών μελών από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση προς τη Δύση, δήλωσε την Παρασκευή η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Η εκτίμηση αυτή, την οποία έστειλε γραπτώς στο Reuters, ήρθε μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από μαχητικά του ΝΑΤΟ στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, όταν παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Αυτή την εβδομάδα, άγνωστα drones προκάλεσαν επίσης διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας σε τμήματα της Δανίας.

Η αξιολόγηση αναφέρεται μόνο στο περιστατικό της Πολωνίας.

«Τέτοιες υβριδικές επιχειρήσεις στοχεύουν πιθανώς στην αύξηση της πίεσης στους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας, οδηγώντας ενδεχομένως σε: Μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ιδίως της στρατιωτικής βοήθειας», ανέφερε η υπηρεσία.

Η Ρωσία αρνείται ότι σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία με drones, υποστηρίζοντας ότι στόχευε την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει αρχικά ότι είναι πιθανό τα drones να έφτασαν εκεί κατά λάθος.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί παρεμβολές και ηλεκτρονικά συστήματα για να καταστέλλει και να εκτρέπει τις ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ωστόσο η υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

«Τα UAV (drones) εισήλθαν στην Πολωνία όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από τη Λευκορωσία. Κάποια UAV διείσδυσαν έως και 100 χιλιόμετρα μέσα στην πολωνική επικράτεια, πολύ πέρα από την εμβέλεια των ουκρανικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου», σημείωσε.

Η υπηρεσία επεσήμανε επίσης τον μεγάλο αριθμό drones - περίπου 20, κατά εκτίμησή της - που συμμετείχαν στο περιστατικό. Μεταξύ αυτών και το Gerbera, ένα drone-δολώμα, του οποίου η χρήση δείχνει, κατά την Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν είχε στόχο να πλήξει συγκεκριμένα σημεία.

«Μέρος ευρύτερου σχεδίου»

Η ένταση στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Εκτός από το περιστατικό στην Πολωνία, η Εσθονία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου της από τρία μαχητικά, ενώ η Ρουμανία έφτασε κοντά στην κατάρριψη drone.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις δηλώσεις περί κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη ως «ανεύθυνες, επιθετικές και επικίνδυνη κλιμάκωση κοντά στα σύνορα της Ρωσίας».

Χωρίς να αναφέρεται στα πιο πρόσφατα περιστατικά, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε: «Το περιστατικό αυτό (στην Πολωνία) είναι μέρος του ευρύτερου ρωσικού σχεδίου για επέκταση της επιθετικότητας σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία».

«Αποτελεί προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ και δοκιμή της αντίδρασής του σε επιθέσεις κατά κρατών-μελών. Στοχεύει επίσης στον εκφοβισμό του πολωνικού πληθυσμού».

Η υπηρεσία κατέγραψε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Μολδαβίας από ρωσικά drones φέτος, καθώς και 14 drones που έχουν συντριβεί σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας από το 2023.

«Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν γίνει συστηματικές κατά τη διάρκεια των συνδυασμένων αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας σε ουκρανικές πολιτικές και κρίσιμες υποδομές», ανέφερε.