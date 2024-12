Ουκρανία για Άσαντ: Οι δικτάτορες που υπολόγιζαν στον Πούτιν είναι καταδικασμένοι στην πτώση

Η Ουκρανία χαιρέτισε την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, λέγοντας πως οι δικτάτορες που υπολόγιζαν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικασμένοι στο ίδιο τέλος, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή της στον συριακό λαό, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

«Ο Άσαντ έπεσε. Αυτό συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα με τους δικτάτορες που στοιχηματίζουν στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν. Προδίδει πάντα εκείνους που υπολογίζουν σε αυτόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, προσθέτοντας πως το Κίεβο εύχεται να «ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση των σχέσεων (με τη Συρία) στο μέλλον».

Assad has fallen. This is how it has always been and will always be for dictators who bet on Putin. He always betrays those who rely on him. The main goal now is to restore security in Syria and effectively protect its people from violence.