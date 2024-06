Ουκρανία: Έξι άμαχοι νεκροί από ρωσική επίθεση στο Βιλνιάνσκ (vid)

Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από μια ρωσική επίθεση το Σάββατο (29/06) στην πόλη Βιλνιάνσκ, στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη Βιλνιάνσκ (...) Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και οκτώ κάτοικοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Φεντόροφ. «Υποδομές ζωτικής σημασίας, ένα κατάστημα και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.

Βίντεο από την επίθεση στο X:

There are many victims in #Vilniansk after a #Russian rocket attack: 6 residents died, 8 were injured - #Zaporizhia Military Administration. A critical infrastructure object, a shop, buildings are damaged, and residents' cars are on fire#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/51chhddMZu