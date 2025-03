Ουκρανία: Επτά άτομα σκοτώθηκαν από ρωσική επιδρομή στη Ζαπορίζια

Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν αργά την Παρασκευή μια τριμελή οικογένεια στη Ζαπορίζια και άλλους τέσσερις ανθρώπους στα βόρεια και ανατολικά της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πόλη είχε δεχθεί περισσότερα από 10 πλήγματα, με ένα 14χρονο κορίτσι και τους γονείς του να σκοτώνονται στις επιθέσεις ενώ 12 άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους.

