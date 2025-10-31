Φωτογραφία αρχείου
Ουκρανία: Έντεκα τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά, από ρωσική επίθεση στο Σούμι
(Ukrainian Emergency Service via AP, File)
(Ukrainian Emergency Service via AP, File)
Φωτογραφία αρχείου

Ουκρανία: Έντεκα τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά, από ρωσική επίθεση στο Σούμι

31/10/2025 • 08:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
31/10/2025 • 08:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση στην ουκρανική πόλη Σούμι, τραυματίζοντας 11 κατοίκους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας την Παρασκευή.

Η περιοχή της Σούμι συνορεύει με τη Ρωσία και δέχεται συνεχείς επιθέσεις τόσο από drones όσο και από πυραύλους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν στο Telegram ότι η Ρωσία χτύπησε μια πολύωροφη πολυκατοικία, ιδιωτικές κατοικίες και υποδομές.

Ο τοπικός κυβερνήτης Ιγκόρ Καλτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό, καταστρέφοντας πολλά βαγόνια και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

ΡΩΣΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ