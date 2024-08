Ουκρανία: Εννιά τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Σούμι (vid)

Ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσαν ζημιές σε μια επιχείρηση στην περιφέρεια του Σούμι και τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων, ενώ επλήγη επίσης μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια της Πολτάβα, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικές αρχές.

Αεροπορικό πλήγμα στη βορειοανατολική πόλη Σούμι προκάλεσε πυρκαγιά και οι περιφερειακές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

😳 Consequences of the Russian night attack on an enterprise in Sumy.



📌Due to smoke after the fire, residents of the city are asked to tightly close windows and doors and, if possible, not to leave the premises.



Photo and video: Public



Channel 24 pic.twitter.com/rkEnFWB0oA